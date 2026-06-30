Manisa'da Suç Örgütüne Operasyon: 9 Tutuklama - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Manisa'da Suç Örgütüne Operasyon: 9 Tutuklama

30.06.2026 22:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa'da düzenlenen operasyonda dolandırıcılık ve yağma suçlarına karışan 9 şüpheli tutuklandı.

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde suç işlemek amacıyla örgüt kurma, nitelikli dolandırıcılık ve yağma suçlarına karıştığı tespit edilen şahıslara yönelik düzenlenen şafak operasyonunda gözaltına alınan 10 şüpheliden 9'u tutuklandı.

Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Manisa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı birimler tarafından Saruhanlı ilçesinde "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, nitelikli dolandırıcılık ve yağma" suçlarını işledikleri belirlenen suç örgütüne yönelik 26 Haziran günü saat 06.00 sıralarında operasyon düzenlendi. 10 farklı adrese eş zamanlı yapılan baskında 28 adet web tapu çıktısı, 12 adet koçan, 7 adet senet, 1 adet tapu fotokopisi, 7 adet cep telefonu, 1 adet av tüfeği ve bu tüfeğe ait 14 adet fişek ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheli, emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan şüphelilerden 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 9 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MANİSA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Dolandırıcılık, Operasyon, Güvenlik, Politika, 3. Sayfa, Manisa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Manisa'da Suç Örgütüne Operasyon: 9 Tutuklama - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eskişehir’de maske takıp 5 kişiyi bıçaklamıştı Cezaevinde intihar etti Eskişehir'de maske takıp 5 kişiyi bıçaklamıştı! Cezaevinde intihar etti
Hastane müdürünün darbettiği personel: Beyin travması nedeniyle hiçbir şey hatırlamıyorum Hastane müdürünün darbettiği personel: Beyin travması nedeniyle hiçbir şey hatırlamıyorum
Camide 2 kişiyi bıçakla öldüren saldırganın asıl hedefi imammış Camide 2 kişiyi bıçakla öldüren saldırganın asıl hedefi imammış
Paraguay, Almanya karşısında tarih yazdı Paraguay, Almanya karşısında tarih yazdı
Tahran gazetesi Trump’ı hedef tahtasına koydu: İntikam kesindir Tahran gazetesi Trump'ı hedef tahtasına koydu: İntikam kesindir
Altında ölümcül kırılma 2008’den beri en sert aylık düşüş Altında ölümcül kırılma! 2008’den beri en sert aylık düşüş

22:53
Dünya Kupası’nda Viking çılgınlığı devam ediyor
Dünya Kupası'nda Viking çılgınlığı devam ediyor
22:38
Fenerbahçe’de Vedat Muriqi’nin ardından bir yıldız daha MR’a girdi
Fenerbahçe'de Vedat Muriqi'nin ardından bir yıldız daha MR'a girdi
22:01
Haaland’ı durdurabilmek imkansız Son 13 maçta 25 gol attı, ülkesini bir üst tura çıkardı
Haaland'ı durdurabilmek imkansız! Son 13 maçta 25 gol attı, ülkesini bir üst tura çıkardı
21:52
Sivrihisar Devlet Hastanesi’ndeki skandalda personel görevden uzaklaştırıldı
Sivrihisar Devlet Hastanesi'ndeki skandalda personel görevden uzaklaştırıldı
20:33
“AK Parti’de Erdoğan sonrası dönem“ tartışmalarına Bülent Arınç da dahil oldu: Uykuları kaçsın
"AK Parti’de Erdoğan sonrası dönem" tartışmalarına Bülent Arınç da dahil oldu: Uykuları kaçsın
18:57
Antalya, Bolu ve Adana’da NATO zirvesi nedeniyle 10 günlük eylem yasağı
Antalya, Bolu ve Adana'da NATO zirvesi nedeniyle 10 günlük eylem yasağı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.06.2026 23:05:36. #.0.4#
SON DAKİKA: Manisa'da Suç Örgütüne Operasyon: 9 Tutuklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.