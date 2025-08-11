Manisa\'da Takla Attı, Sürücü Sağ Kurtuldu

Manisa'nın Salihli ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan ve aydınlatma direğine çarpan otomobil takla attı. Sürücü emniyet kemeri sayesinde yara almadan kurtuldu.

Kaza, Aksoy Mahallesi Cephanelik mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Z.Ö. yönetimindeki 45 ASC 649 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aydınlatma direğine çarpıp takla attı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerinde sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaşanan kazada, emniyet kemeri takılı olan sürücü Z.Ö, ters dönen araçtan burnu bile kanamadan çıktı.

Takla atan otomobil çekici vasıtasıyla kaldırılırken, kaza sonrası otomobil ve aydınlatma direğinde hasar oluştu. - MANİSA