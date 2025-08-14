Manisa'da Tansiyonu Düşen Sürücü Kaza Yaptı - Son Dakika
Manisa'da Tansiyonu Düşen Sürücü Kaza Yaptı

14.08.2025 19:41
Manisa'da tansiyonu düşen sürücü, araca çarpıp mobilya mağazasına girdi. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde sürücüsünün tansiyonu düşen araç önündeki araca çarpıp, ardından mobilya mağazasına girdi. Araç sürücüsünün yaralandığı kaza güvenlik kameralarına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, 8 Eylül Caddesi'nde 45 ACG 926 plakalı kamyonetiyle seyir halinde olan Kadir Ç.'nin tansiyonunu düştü. Sürücüsünün kontrolünden çıkan araç, önündeki araca çarpıp mobilya mağazasına girdi. Olay yerine ambulans, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Kadir Ç., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kadir Ç.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazada mağazanın giriş kısmında kimsenin bulunmaması yaşanabilecek facianın önüne geçti. Mağazada büyük çaplı hasarın meydana geldiği kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Öte yandan, kaza anı mağazanın güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. - MANİSA

