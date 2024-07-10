Manisa'da Tır Kazası: Karayolu 3 Saat Kapandı - Son Dakika
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Manisa'da Tır Kazası: Karayolu 3 Saat Kapandı

Manisa'nın Kula ilçesinde İzmir-Ankara D-300 karayolunda meydana gelen tır kazası sonucunda karayolu İzmir istikametine yaklaşık 3 saat boyunca trafiğe kapandı. Tır sürücüsü hafif yaralı olarak kurtulurken, kaza nedeniyle yaklaşık 12 kilometrelik araç kuyruğu oluştu. Kazanın görüntüleri dron ile havadan kaydedildi.

10.07.2024 17:42
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Manisa'nın Kula ilçesi İzmir- Ankara D-300 karayolunda kontrolden çıkan tır bariyerlere çarpıp yan yattı. Tır sürücüsünün hafif yaralı olarak atlattığı kaza sonucu karayolunun İzmir istikametine trafik akışı yaklaşık 3 saat durdu. Yaklaşık 12 kilometre uzunluğundaki araç kuyruğu, dron ile görüntülendi.

Kaza, saat 13.00 sıralarında İzmir Ankara D-300 karayolu Kovukdere Rampaları'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Rıfat A. idaresindeki 45 AGZ 370 plakalı tır, sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yan yattı. Bariyerlere çarpıp yaklaşık 500 metre sürüklenerek durabilen tırın sürücüsü kazayı hafif yaralı olarak atlattı. Kazayı gören vatandaşların olayı 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine ambulans, itfaiye ve emniyet ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Karayolu trafiğe kapandı, uzun araç kuyrukları oluştu

Öte yandan kaza sebebiyle İzmir-Ankara D-300 karayolu İzmir istikametine trafik akışı yaklaşık 3 saat kapalı kaldı. Karayolları, itfaiye ve trafik polislerinin geniş güvenlik önlemi aldığı kaza noktasında kazaya karışan tırın yoldan kaldırılması için çalışmalar yapıldı. Yan yatan tır, vinç yardımıyla kaldırılırken, İzmir istikametine trafik akışı tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Yaklaşık12 kilometre uzunluğundaki araç kuyruğu ise dron ile havadan görüntülendi.

Kaza noktasında tek şeritten trafik akışı sağlanırken, kazanın şiddetiyle tırın dorsesinden yola savrulan demir parçalarının da vinç yardımıyla kaldırılma çalışmaları sürüyor.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Manisa'da Tır Kazası: Karayolu 3 Saat Kapandı - Son Dakika

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