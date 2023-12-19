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Manisa'da tır traktöre çarptı: 2 yaralı - Son Dakika
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Manisa'da tır traktöre çarptı: 2 yaralı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, tırın aynı yöne giden demir yüklü traktöre çarptığı kazada 2 kişi yaralandı. Kaza sonucunda traktörün römorku devrilirken, traktör bariyerlere çarparak durabildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Manisa\'da tır traktöre çarptı: 2 yaralı
19.12.2023 - 09:19,
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Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, tırın aynı yöne giden demir yüklü traktöre çarptığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Piyadeler mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Alaşehir yönüne ilerleyen G.Y. (61) yönetimindeki 35 AHV 084 plakalı tır, Piyadeler mevkiinde aynı yönde ilerleyen demir yüklü İ.A. (50) idaresindeki 45 K 3334 plakalı traktöre arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle römork traktörden ayrılırken, karşı şeride geçen traktör bariyerlere çarparak durabildi, römork ise şarampole devrildi. Traktörde yüklü olan demirler yola savrulurken, tır da karşı şeride geçtikten sonra durabildi.

İhbar üzerine adrese polis, 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücüler, ambulansla Alaşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MANİSA

Kaynak: İHA
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