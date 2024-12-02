Manisa'da Trafik Kazası: 9 Yaralı - Son Dakika
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Manisa'da Trafik Kazası: 9 Yaralı

Manisa\'da Trafik Kazası: 9 Yaralı

Salihli'de süt kamyonu ile işçi servisi çarpıştı, 9 kişi yaralandı. Yaralıların durumu stabil.

02.12.2024 11:36
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Manisa'nın Salihli ilçesinde süt kamyonu ile tarım işçilerini taşıyan servis minibüsünün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 9 kişi yaralandı.

Kaza, Salihli- Gördes yolu Canlı Balık mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Salihli'den Gördes istikametine giden T.E. yönetimindeki 45 ATK 442 plakalı süt kamyonu ile karşı yönden gelen M.B. yönetimindeki 45 J 7132 plakalı işçi servis minibüsü çarpıştı. Kazada 9 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar süt kamyonu sürücüsü T.E. ile tarım işçileri F.O., M.K.,Z.Ö., M.O., K.K., E.S., F.K. ve M.Ö., ihbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Salihli Devlet Hastanesi ile özel hastanelere kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatılırken, yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Manisa'da Trafik Kazası: 9 Yaralı - Son Dakika

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