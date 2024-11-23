Manisa'da Trafik Kazası: Elektrikli Bisiklet Sürücüsü Ağır Yaralandı - Son Dakika
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Manisa'da Trafik Kazası: Elektrikli Bisiklet Sürücüsü Ağır Yaralandı

Manisa\'da Trafik Kazası: Elektrikli Bisiklet Sürücüsü Ağır Yaralandı

Kula'da otomobil, şerit değiştiren üç tekerlekli bisiklete çarptı; sürücü ağır yaralandı.

23.11.2024 15:12
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Manisa'nın Kula ilçesinde seyir halindeki otomobilin aynı yönde seyrederken şerit değiştiren üç tekerlekli bisiklete çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında üç tekerlekli elektrikli bisiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza, saat 14.00 sıralarında Manisa'nın Kula ilçesi İzmir- Ankara D300 Karayolu Hisarkapı Kavşağı yakındalarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre İzmir'den Uşak istikametine doğru seyir halinde olan Mehmet B. (25) idaresindeki 06 BTS 286 plakalı otomobil, aynı yönde seyir halindeyken şerit değiştiren Necati İ. (59) idaresindeki üç tekerlekli elektrikli bisiklete çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle üç tekerlekli elektrikli bisiklet sürücüsü savruldu. Başına aldığı darbeyle ağır yaralanan elektrikli bisiklet sürücüsü Necati İ., ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılmasının ardından Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Otomobil sürücüsü Mehmet B.'nin yara almadan atlattığı kaza nedeniyle İzmir-Ankara D300 karayolunun Uşak istikametinde trafik bir süre tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılması ile karayolundaki trafik akışı normal seyrine döndü. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Necati İ.'nin hayati tehlike kaydı ile Salihli Devlet Hastanesi'ne sevk edildiği öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - MANİSA

Kaynak: İHA

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