Manisa\'da Traktör Devrildi, 3 Aile Üyesi Hayatını Kaybetti

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde eğimli arazide kontrolden çıkan traktörün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada aynı aileden 3 kişi yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgilere göre, kaza sabah saatlerinde Turgutlu ilçesi Kabaçınar Mahallesi Kerpiçli mevkiinde meydana geldi. Eğimli arazide seyir halinde olan traktör, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Kazada traktörün altında kalan sürücü Mehmet Gökçen (72) ile araçta bulunan eşi Emine Gökçen (69) ve oğlu Rıfat Gökçen (41) hayatını kaybetti. Aynı aileden 3 kişinin hayatını kaybetmesi, yakınlarını ve mahalle sakinlerini yasa boğdu.

Sürücü Mehmet Gökçen'in ehliyetinin olmadığı öğrenilirken, kazayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı. - MANİSA