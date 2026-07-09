Manisa'da Uyuşturucu Operasyonları - Son Dakika
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Manisa'da Uyuşturucu Operasyonları

Manisa\'da Uyuşturucu Operasyonları
09.07.2026 14:17
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Kula'da üç ayrı operasyonda sentetik kannabinoid ele geçirildi, şüpheliler serbest bırakıldı.

Manisa'nın Kula ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince uyuşturucu maddeyle mücadele kapsamında aynı gece gerçekleştirilen üç ayrı operasyonda sentetik kannabinoid (bonzai) ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre ekiplerce düzenlenen ilk operasyonda H.Ç. isimli şüphelinin üzerinde yapılan aramada 60 içimlik A4 kağıdına emdirilmiş sentetik kannabinoid ele geçirildi. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından ifadesi alınarak serbest bırakıldı.

İkinci operasyonda ise N.S. isimli şahsın üzerinde yapılan aramada 68 içimlik A4 kağıdına emdirilmiş sentetik kannabinoid ele geçirildi. N.S. de emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Aynı gece gerçekleştirilen üçüncü operasyonda H.K. isimli şüphelinin üzerinde yapılan aramada 10 içimlik sentetik kannabinoid ile uyuşturucu madde kullanımında kullanılan ve "bong" olarak tabir edilen düzenek ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.K., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - MANİSA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Manisa, Yaşam, Kula, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Manisa'da Uyuşturucu Operasyonları - Son Dakika

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