Manisa\'da Uyuşturucu Operasyonları

Manisa'nın Kula ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince uyuşturucu maddeyle mücadele kapsamında aynı gece gerçekleştirilen üç ayrı operasyonda sentetik kannabinoid (bonzai) ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre ekiplerce düzenlenen ilk operasyonda H.Ç. isimli şüphelinin üzerinde yapılan aramada 60 içimlik A4 kağıdına emdirilmiş sentetik kannabinoid ele geçirildi. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından ifadesi alınarak serbest bırakıldı.

İkinci operasyonda ise N.S. isimli şahsın üzerinde yapılan aramada 68 içimlik A4 kağıdına emdirilmiş sentetik kannabinoid ele geçirildi. N.S. de emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Aynı gece gerçekleştirilen üçüncü operasyonda H.K. isimli şüphelinin üzerinde yapılan aramada 10 içimlik sentetik kannabinoid ile uyuşturucu madde kullanımında kullanılan ve "bong" olarak tabir edilen düzenek ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.K., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - MANİSA