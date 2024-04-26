Manisa'da yapılan uyuşturucu operasyonunda 18 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Manisa'da yapılan uyuşturucu operasyonunda 18 şüpheli gözaltına alındı

Manisa\'da yapılan uyuşturucu operasyonunda 18 şüpheli gözaltına alındı

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Manisa kent merkezi ile Akhisar, Alaşehir, Salihli, Soma ve Turgutlu ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 18 şüpheli gözaltına alındı.

26.04.2024 10:03
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Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Manisa kent merkezi ile Akhisar, Alaşehir, Salihli, Soma ve Turgutlu ilçelerinde 21 adrese eş zamanlı düzenlenen uyuşturucu operasyonunda; 18 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı, çok miktarda uyuşturucu maddeye de el konuldu.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Manisa kent merkezi ile Akhisar, Alaşehir, Salihli, Soma ve Turgutlu ilçelerinde 21 adrese eş zamanlı uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Operasyonda 21 parça halinde 685,12 gram metamfetamin maddesi, 332 adet sentetik ecza hap, 2 parça halinde 7,23 gram esrar maddesi, 20 adet ecstasy hap, 2 adet hassas terazi, 1 adet tabanca, uyuşturucu madde içmede kullanılan aparatlar ele geçirildi.

Operasyon kapsamında 41 şüpheli şahsa "Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Kullanmak" suçundan işlem yapılırken 18 şüpheli şahıs "Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak" suçundan gözaltına alındı.

Uyuşturucunun kökünü kurutmada kararlı olunduğu mesajını veren Manisa Emniyet Müdürlüğü, "Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan, kullanan, nakleden, bu suçları işleyerek haksız kazanç elde eden, halkımızı zehirlemeye çalışan suçlularla mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir" ifadelerine yer verdi. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Manisa'da yapılan uyuşturucu operasyonunda 18 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

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