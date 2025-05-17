Manisa\'da Uyuşturucu Operasyonu

Manisa'nın Salihli ilçesinde jandarma ekiplerinin şüphe üzerine arama yaptığı şüpheliden A4 kağıda emdirilmiş 400 içimlik uç bonzai çıktı.

Uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik çalışmalarına devam eden Manisa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çapaklı Mahallesi'nde durumundan şüphelendikleri T.G.'yi(46) durdurup arama yaptı. Şüphelinin yapılan üst aramasında A4 kağıda emdirilmiş 400 içimlik uç bonzai ele geçirildi. Şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi. - MANİSA