Manisa\'da Uyuşturucu ve Ruhsatsız Tabanca Operasyonu: 2 Şüpheli Yakalandı

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Manisa'nın Şehzadeler ve Yunusemre ilçelerinde 2 ayrı adreste jandarma ekipleri tarafından yapılan aramada uyuşturucu maddeler ve ruhsatsız tabancalarla birlikte yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı.

Manisa İl Jandarma Komutanlığınca, Şehzadeler ve Yunusemre ilçelerinden alınan ihbar üzerine Şehzadeler İlçe Jandarma Komutanlığı ve KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince E.C. ve M.S.S. isimli şahısların evlerinde yapılan aramada; 2 adet ruhsatsız tabanca, 38 adet fişek, 35 gram metamfetamin, 56 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Olayla ilgili şüpheliler gözaltına alınırken, adli işlemlere başlandığı açıklandı. - MANİSA