Akhisar'da yapılan operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Akhisar'da yapılan operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı

Akhisar\'da yapılan operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı

Manisa'nın Akhisar ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 11 şüpheli gözaltına alınırken, çok sayıda uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi. Operasyon, Akhisar Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Şube Müdürlüğü, KOM Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü ve Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü personelinin katılımıyla gerçekleştirildi. Şüpheliler hakkında tahkikat başlatıldı.

27.05.2024 19:00
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Manisa'nın Akhisar ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 11 şüpheli gözaltına alınırken, çok sayıda uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi.

Akhisar Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Şube Müdürlüğü, KOM Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü ve Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü personelinin katılımı ile sabah saat 07.00'de 20 adrese eş zamanlı yapılan operasyonda 11 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 5 adet ruhsatsız tabanca, 112 adet fişek, 4 adet ruhsatsız av tüfeği, 79 adet kartuş, 200 adet sentetik ecza, 11 adet dikili kenevir bitkisi, 4 parça halinde toplam 17.76 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 1.57 gram metamfetamin maddesi, 1 adet uyuşturucu kesmeye yarayan makas, 1 adet uyuşturucu madde kullanmaya yarayan aparat ele geçirildi. Şüpheliler hakkında tahkikat başlatıldı. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Akhisar'da yapılan operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

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