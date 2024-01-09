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Manisa'da yağışlı havada tır kazası - Son Dakika
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Manisa'da yağışlı havada tır kazası

Manisa'nın Kula ilçesinde yağışlı havanın da etkisiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan bir tır, İzmir-Ankara D300 karayolunu trafiğe kapattı. Kısa bir süre sonra başka bir tırın yardımıyla kaldırılan tırın ardından trafik akışı normale döndü.

Manisa\'da yağışlı havada tır kazası
09.01.2024 - 23:59,
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Manisa'nın Kula ilçesinde yağışlı havanın da etkisiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan tır, İzmir- Ankara D300 karayolunu trafiğe kapattı. Başka bir tır yardımıyla kısa bir sürede karayolundan kaldırılan tırın ardından trafik akışı normal seyrine döndü.

Kaza, saat 23.00 sıralarında İzmir-Ankara D300 karayolu İlçe Jandarma Komutanlığı kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre İzmir'den Uşak istikametine seyir halinde olan Davut B. (50) idaresindeki 21 ABK 554 plakalı tır, yağışlı havanın da etkisiyle kontrolden çıktı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır, bir süre savrulmasının ardından karayolunu trafiğe kapatarak durabildi. Tır sürücüsünün şans eseri yara almadığı kazada, karayolunu kapatan tır, başka bir tır yardımıyla karayolundan kaldırıldı. Kısa süre trafiğe kapalı kapan İzmir-Ankara D300 karayolundaki trafik akışı, tırın yoldan kaldırılması ile normal seyrine döndü. - MANİSA

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Manisa'da yağışlı havada tır kazası - Son Dakika


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