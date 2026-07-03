Manisa'da Yangın Riskini Azaltma Planı Başarıyla Uygulanıyor - Son Dakika
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Manisa'da Yangın Riskini Azaltma Planı Başarıyla Uygulanıyor

Manisa\'da Yangın Riskini Azaltma Planı Başarıyla Uygulanıyor
03.07.2026 11:10
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Manisa Valiliği'nin Yangın Riskini Azaltma Planı, Haziran'da 44 yangında etkili oldu.

Manisa Valiliği koordinasyonunda uygulanan Yangın Riskini Azaltma Planı, ilk ayında sahada başarılı sonuç verdi. Haziran ayında meydana gelen 44 yangının tamamına müdahale eden mahalle ekipleri, 28 yangının büyümesini engelleyerek büyük orman yangınlarının önüne geçti.

Manisa Valiliği koordinasyonunda Tarım ve Orman Bakanlığı'nın rehberliğinde hayata geçirilen Yangın Riskini Azaltma Planı, uygulamanın ilk ayında sahada etkili sonuçlar verdi. Haziran ayında il genelinde meydana gelen 44 yangının tamamında görev alan mahalle ekipleri, erken müdahale sayesinde 28 yangının büyümesini önleyerek büyük orman yangınlarının önüne geçti.

Yaz aylarında artan hava sıcaklığı, düşük nem oranı ve kuvvetli rüzgarların etkisiyle yükselen orman yangını riskine karşı Manisa Valiliği tarafından uygulamaya konulan Yangın Riskini Azaltma Planı, ilk ayından itibaren başarılı sonuçlar vermeye başladı.

Plan kapsamında il genelinde 850 mahallede oluşturulan 80 mahalle grubunda toplam 3 bin 355 personel görevlendirildi. 1 Haziran 2026 tarihinde uygulamaya alınan plan doğrultusunda mahalle ekiplerine yangına ilk müdahale, haberleşme ve koordinasyon konularında eğitim verilirken, yangın söndürme ekipmanlarının envanteri de çıkarıldı.

Böylece kırsal mahallelerde meydana gelebilecek ve orman yangınına dönüşme riski taşıyan küçük çaplı yangınlarda, profesyonel ekipler olay yerine ulaşıncaya kadar eğitimli mahalle ekiplerinin gerekli ilk hazırlıkları yapması sağlandı.

44 yangının tamamında görev aldılar

Manisa genelinde 1-30 Haziran 2026 tarihleri arasında 18 orman yangını ile 26 ot ve anız yangını olmak üzere toplam 44 yangın meydana geldi. Yangın Riskini Azaltma Planı kapsamında oluşturulan mahalle ekipleri, itfaiye ve orman teşkilatı ekipleriyle koordineli şekilde bu yangınların tamamında görev aldı.

Yangınların 2'si orman, 26'sı ise ot ve anız yangını olmak üzere toplam 28'i, erken hazırlık ve zamanında alınan tedbirler sayesinde büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü. Böylece meydana gelen toplam 44 yangının yüzde 64'ünde etkin ve hızlı müdahale ile yangınların geniş alanlara yayılması önlendi.

Başarının temelinde eğitim ve koordinasyon var

Valilikten yapılan açıklamada, mahallelerde verilen eğitimler, mahalleler arasında oluşturulan güçlü iletişim ağı, her an kullanıma hazır araç ve ekipmanlar ile kamu kurumları arasında kurulan koordinasyonun planın başarısında önemli rol oynadığı belirtildi.

Eğitimli gönüllülerin yangının ilk dakikalarında aldığı hızlı ve kontrollü tedbirlerin, söndürme ve soğutma çalışmalarının daha kısa sürede ve daha etkin yürütülmesini sağladığı vurgulandı.

Açıklamada, Manisa Valiliği koordinasyonunda uygulanan Yangın Riskini Azaltma Planı'nın her mahallenin kendi imkan ve potansiyelini organize ederek yangınların başlangıç aşamasında kontrol altına alınmasını hedeflediği belirtilirken, kamu kurumları ile yerel gönüllüleri aynı koordinasyon sistemi içerisinde buluşturan uygulamanın orman yangınlarıyla mücadelede örnek bir model oluşturduğu ifade edildi.

Valilik, mahallelerde oluşturulan erken müdahale kapasitesi, kurumlar arası koordinasyon ve eğitimli gönüllülerin desteğiyle yangın riskinin azaltılmasına önemli katkı sağlandığını belirterek, orman yangınlarıyla mücadelede risk yönetimi ve erken müdahalenin hayati önem taşıdığını bir kez daha vurguladı. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Manisa'da Yangın Riskini Azaltma Planı Başarıyla Uygulanıyor - Son Dakika

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