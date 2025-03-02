Manisa'da Yangında 3 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

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Manisa'da 3 yaşındaki çocuk yangında hayatını kaybetti

MANİSA - Manisa'nın Akhisar ilçesi Hacıishak Mahallesi'nde bir evde çıkan yangında 3 yaşındaki bir erkek çocuğu hayatını kaybetti.

Olay, 135. Sokak'ta bulunan Bilgen ailesine ait tek katlı bir evde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir sebeple başlayan yangın, kısa sürede büyüdü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri alevlere hızla müdahale ederek yangını kontrol altına aldı. Ancak yangın söndürüldükten sonra yapılan incelemelerde, 3 yaşındaki Günay Bilgen isimli erkek çocuğunun cansız bedenine ulaşıldı. Yangın sırasında çocuğun evde yalnız olduğu öğrenildi. Yangınla ilgili polis ekipleri tarafından detaylı soruşturma başlatıldı.