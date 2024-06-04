Manisa'da zehir tacirlerine geçit yok: 11 gözaltı Bin 779 adet uyuşturucu hap ele geçirildi - Son Dakika
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Manisa'da zehir tacirlerine geçit yok: 11 gözaltı Bin 779 adet uyuşturucu hap ele geçirildi

Manisa'nın Salihli ilçesinde polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 11 kişi gözaltına alındı. Operasyonda bin 779 adet uyuşturucu hap ve 182 gram esrar ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.

04.06.2024 19:11
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Manisa'da zehir tacirlerine geçit yok: 11 gözaltı

Bin 779 adet uyuşturucu hap ele geçirildi

MANİSA - Manisa'nın Salihli ilçesinde polis ekipleri tarafından düzenlenen eş zamanlı operasyonda 11 kişi gözaltına alınırken, bin 779 adet uyuşturucu hap ve 182 gram esrar ele geçirildi.

"Uyuşturucu, Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" yaptığı değerlendirilen şüpheli şahısların, "yakalanması, suç ve suç unsurların tespitine yönelik" çalışmalarını sürdüren Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Salihli Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, düzenledikleri operasyonda 11 şüpheliyi yakalayıp, gözaltına aldı. Şüphelilerin ikamet ve iş yerlerinde yapılan aramada bin 303 adet Galara sentetik ecza maddesi, 476 adet Symra sentetik ecza maddesi, 182 gram esrar maddesi ve 1 gram metamfetamin ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Manisa'da zehir tacirlerine geçit yok: 11 gözaltı Bin 779 adet uyuşturucu hap ele geçirildi - Son Dakika

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