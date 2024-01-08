Manisa\'daki Geri Dönüşüm Tesisi Yeniden Yangınla Karşı Karşıya

Geçtiğimiz yıl haziran ayında çıkan ve 2 gün boyunca devam eden yangın sonucu çevreye büyük zarar veren Manisa'daki geri dönüşüm tesisinde yeniden yangın çıktı. Tesisin haziran ayında faaliyetlerinin durdurulduğu ve taşınması için ek süre verildiği ancak firmanın tahliye kararına uymadığı öğrenildi.

Faaliyetleri 22 Haziran 2023 tarihinde çıkan yangın sonrası faaliyetleri durdurulan ve geri dönüşüm lisansı iptal edilen Tekeli Geri Dönüşüm depolama alanında yeniden yangın çıktı. Yangına çok sayıda itfaiye aracının müdahalesi devam ediyor.

Tesisin haziran ayında faaliyetlerinin durdurulduğu ve taşınması için ek süre verildiği ancak firmanın 28 Aralık 2023 tarihinde yapılan kontrollerinde tahliye kararına uyulmadığı ve firmaya yeniden 60 gün ek süre ve para cezası uygulandığı öğrenildi. - MANİSA