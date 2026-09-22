Manisa'daki okul saldırısında gözaltına alınanlar arasında anne, baba ve dede var

Bakan Gürlek ( Manisa'daki okul saldırısına ilişkin): "Yakın zamanda öncülük ettiğimiz yasal düzenleme ile ailelerin bakım ve gözetim yükümlülüklerine ilişkin sorumlulukları daha açık ve güçlü hale getirmiştik. Bu kapsamda anne, baba ve saldırıda kullanılan silahın kullanımında bulunduğu belirlenen dede de gözaltına alınmıştır."