Manisa'daki okul saldırısında gözaltına alınanlar arasında anne, baba ve dede var - Son Dakika
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Manisa'daki okul saldırısında gözaltına alınanlar arasında anne, baba ve dede var

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Bakan Gürlek, Manisa'daki okul saldırısına ilişkin ailelerin bakım ve gözetim sorumluluklarının yasal düzenlemeyle açık ve güçlü hale getirildiğini belirtti. Gürlek, anne, baba ve saldırıda kullanılan silahın kullanımında bulunduğu belirlenen dedenin gözaltına alındığını söyledi.

Bakan Gürlek ( Manisa'daki okul saldırısına ilişkin): "Yakın zamanda öncülük ettiğimiz yasal düzenleme ile ailelerin bakım ve gözetim yükümlülüklerine ilişkin sorumlulukları daha açık ve güçlü hale getirmiştik. Bu kapsamda anne, baba ve saldırıda kullanılan silahın kullanımında bulunduğu belirlenen dede de gözaltına alınmıştır."

Kaynak: İHA
3. SayfaPolitikaGürlekManisaGüncelSon Dakika

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