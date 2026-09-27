Manisa Demirci'de traktör devrildi, 2 kişi öldü, 3 yaralıdan biri hastanede öldü - Son Dakika
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Manisa Demirci'de traktör devrildi, 2 kişi öldü, 3 yaralıdan biri hastanede öldü

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Manisa Demirci\'de traktör devrildi, 2 kişi öldü, 3 yaralıdan biri hastanede öldü
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Manisa'nın Demirci ilçesinde tarla yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilen traktörün altında kalan 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Yaralılardan biri hastanede kurtarılamayarak yaşamını yitirdi, jandarma inceleme başlattı.

Manisa'nın Demirci ilçesinde tarla yolunda kontrolden çıkarak devrilen traktörün altında kalan 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza Demirci ilçesi Hırkalı Mahallesi Ali Pınar mevkisinde meydana geldi. Süleyman Bilgiç (65) yönetimindeki 45 ADZ 005 plakalı traktör, tarla yolunda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazayı gören çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, traktörün altında kalan Gülizar Akgün'ün (60) yaşamını yitirdiği belirlendi. Devrilen traktörün altında sıkışan diğer yaralılar ise çevredeki vatandaşlar ile itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Kazada yaralanan Seher Bilgiç (51), Nisa Su Bilgiç (10), Fadime Bilgiç (62) ve sürücü Süleyman Bilgiç (65), olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Demirci Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Seher Bilgiç de hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yaralılardan Nisa Su Bilgiç Salihli Devlet Hastanesine, Fadime Bilgiç ise Manisa Şehir Hastanesine sevk edildi. Sürücü Süleyman Bilgiç'in tedavisinin ise Demirci Devlet Hastanesinde sürdüğü öğrenildi.

Kazayla ilgili İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA
İncelemeJandarma3. SayfaDemirciManisaGüncelSon Dakika

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