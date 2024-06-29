Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk'ün Babası Vezir Öztürk Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk'ün Babası Vezir Öztürk Hayatını Kaybetti

Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk\'ün Babası Vezir Öztürk Hayatını Kaybetti

Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk'ün babası Vezir Öztürk, kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Cenaze, Kırtık Yusuf Sedat Altıntaş Camii'nde dualarla defnedildi.

29.06.2024 14:52  Güncelleme: 14:53
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Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk'ün babası Vezir Öztürk hayatını kaybetti. Vezir Öztürk'ün cenazesi Yunusemre ilçesindeki Kırtık Yusuf Sedat Altıntaş Camiinde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından dualarla Kırtık Mezarlığında toprağa verildi.

Yaklaşık 20 gün önce beynine atan pıhtıdan dolayı tedavisi Manisa Celal Bayar Üniversitesi Ayşe Hafsa Sultan Hastanesinde süren Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk'ün babası Vezir Öztürk normal odaya alındıktan sonra bu sabah geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. 70 yaşında ve 4 çocuk babası olan Vezir Öztürk, öğle namazını müteakip Kırtık Sedat Altıntaş Camiinde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna dualarla uğurlandı. Vezir Öztürk'ün cenazesi Kırtık Mezarlığında toprağa verildi. Taziyeleri kabul eden Yunus Öztürk'ün oldukça üzgün olduğu görüldü.

Vezir Öztürk'ün cenazesine Manisa Vali Yardımcısı Mevlüt Özmen, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, Saruhanlı Belediye Başkanı Ekrem Cıllı, AK Parti İl Başkanı Salih Hızlı, Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, Manisa'daki oda ve dernek başkanları, spor kulüp başkanları, ailesi ve sevenleri katıldı. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk'ün Babası Vezir Öztürk Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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