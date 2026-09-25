Manisa Gördes'te tarlada biçme makinesine kapılan kadın hayatını kaybetti - Son Dakika
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Manisa Gördes'te tarlada biçme makinesine kapılan kadın hayatını kaybetti

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Manisa Gördes\'te tarlada biçme makinesine kapılan kadın hayatını kaybetti
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Manisa'nın Gördes ilçesinde silajlık mısır hasadı sırasında biçme makinesine kapılan 66 yaşındaki kadın, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Traktör sürücüsünün ifadesi alınmak üzere savcılığa sevk edildiği kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Manisa'nın Gördes ilçesinde silajlık mısır tarlasında meydana gelen iş kazasında 66 yaşındaki kadın, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili traktör sürücüsü ifadesi alınmak üzere savcılığa sevk edilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Olay, Gördes ilçesine bağlı Evciler Mahallesi Aşağı Ada mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Hüseyin Aslan'a ait mısır tarlasında traktörüne taktığı ekin biçme makinesiyle silajlık mısır hasadı yapan F.S., çalışma sırasında tarlaya giren Ayşe Aslan'ı (66) fark edemedi.

İddiaya göre, mısır koparmak amacıyla tarlaya giren Ayşe Aslan'ın ayağı ve kolu ekin biçme mekanizmasına kaptırıldı. Çevredeki vatandaşların yardımıyla ağır yaralı olarak Gördes Devlet Hastanesi'ne götürülen kadın, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Aslan, sevk sırasında fenalaşınca ambulans Akhisar Kirazoğlu Devlet Hastanesi'ne yönlendirildi. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Ayşe Aslan'ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla adli tıp kurumuna gönderildi.

Olayın ardından sürücü F.S., ifadesi alınmak üzere savcılığa sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Kaynak: İHA
3. SayfaGüncelGördesManisaMısırKazaSon Dakika

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SON DAKİKA: Manisa Gördes'te tarlada biçme makinesine kapılan kadın hayatını kaybetti - Son Dakika
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