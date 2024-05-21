Manisa İl Jandarma Komutanlığı, Soma Sevişler Barajı\'nda Denetimlerine Devam Ediyor

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Manisa İl Jandarma Komutanlığına bağlı asayiş bot timi, Soma Sevişler Barajı'nda kaçak avlanma, çevre koruma faaliyetleri ve boğulma olaylarının önlenmesine yönelik denetimlerine devam ediyor.

Manisa İl Jandarma Komutanlığı baraj ve göllerde denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Jandarma asayiş bot timi, Soma Sevişler Barajı'nda başta Su Ürünleri Kanununa Muhalefet suçları olmak üzere; kaçak avlanma, çevre koruma faaliyetleri, boğulma olaylarının önlenmesi ve diğer asayiş görevlerini yerine getirmek maksadıyla denetim gerçekleştirdi. İcra edilen denetim faaliyeti esnasında bölgede bulunan vatandaşlara suda boğulmalara karşı dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulunuldu. - MANİSA