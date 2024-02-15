Manisa Jandarması Nitelikli Olay Sayılarında İlk Sıraya Yerleşti

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Manisa jandarması ilk sıraya yerleşti

MANİSA - Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yayınlanan değerlendirme istatistiklerine göre 2023 yılında nitelikli olay sayılarında ve yakalanan şahıslar sayısını en çok arttıran Manisa İl Jandarma Komutanlığı olarak birinci sıraya yükseldi.

Jandarma Genel Komutanlığı tarafından 2023 yılında, Türkiye İl Jandarma Komutanlıklarının yıllık değerlendirme istatistiklerine göre, destek verilen nitelikli olay sayılarında ve yakalanan şahısların sayısını en çok arttıran il komutanlığı Manisa İl Jandarma Komutanlığı JASAT 1'inci sırada yer aldı. Manisa İl Jandarma Komutanlığı geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yılın başından itibaren yaptığı titiz çalışmalarla çok sayıda şahsı yakalama başarısı gösterdi.