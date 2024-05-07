Manisa'nın Turgutlu ilçesinde çıkan yangında 5 kişi yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde çıkan yangında 5 kişi yaralandı

Manisa\'nın Turgutlu ilçesinde çıkan yangında 5 kişi yaralandı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bulunan bir binada çıkan yangında 1'i ağır olmak üzere toplam 5 kişi yaralandı. Yangın, Şehitler Mahallesi'nde bulunan 3 katlı binada meydana geldi. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ekipler ve vatandaşların yardımıyla kurtarılarak hastanelere kaldırıldı. Yangının sebebi henüz belirlenemezken, incelemeler devam ediyor.

07.05.2024 13:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bugün sabah saatlerinde bir binada çıkan yangında 1'i ağır toplam 5 kişi yaralandı.

Yangın bugün saat 09.45 sıralarında Turgutlu ilçesi Şehitler Mahallesi Gaffar Okkan Sokak Numara 28'de bulunan 3 katlı binada meydana geldi. Komşuların dumanları fark etmesiyle olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İkinci katta çıktığı tahmin edilen ve henüz sebebi belirlenemeyen yangında ikinci katta bulunan Hatice Kübra Kaplan (22), Alpaslan Kaplan (3) ve Abdülkadir Özgür (20) yaralandı. Ekipler ve vatandaşların yardımıyla yaralılar evden çıkarılarak ambulanslarla Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yangının sıçradığı üçüncü katta bulunan Nevin Ata ve oğlu Hüseyin Ata ise Turgutlu'da özel bir hastaneye kaldırıldı. Üçüncü katta bulunan yaralıların durumlarının hafif olduğu ve hafif şekilde dumandan etkilendikleri öğrenildi.

Meydana gelen yangında ikinci katta bulunan Hatice Kübra Kaplan'ın ise durumunun ciddi olduğu ve tedavisine yoğun bakım servisinde devam edildiği öğrenildi. Yangınla ilgili ekiplerin incelemeleri devam ederken bir itfaiye erinin de yangına müdahale sırasında hafif şekilde yaralandığı bildirildi.

O anları anlattı

Olay yerinde kurtarma çalışmalarına destek veren mahalle sakinlerinden Eyüp Celep ise yangın anlarını şöyle anlattı: "Ben karşı komşuları oluyorum, yangını gördüm hemen koştum, itfaiyecilerle yukarıya çıktık yukarıda bir bayan olduğunu söylediler, küçük çocuğu çıkarmışlardı zaten itfaiyeciler sonra diğer bayanı çıkardılar. Bizler de yardım ettik, 112 sağlıkçılara teslim ettik. Dumandan da çok etkilendiler Allah yardımcıları olsun." - MANİSA

Kaynak: İHA

Turgutlu, Manisa, 3.Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Manisa'nın Turgutlu ilçesinde çıkan yangında 5 kişi yaralandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


13:59 Vatandaşı tahliye ve beraat vaadiyle dolandıran çeteye operasyon 1’i avukat 9 kişi tutuklandı Vatandaşı tahliye ve beraat vaadiyle dolandıran çeteye operasyon! 1'i avukat 9 kişi tutuklandı
13:51 İYİ Parti’den istifa eden Bahadır Erdem, CHP’ye katıldı Rozetini bizzat Özgür Özel taktı İYİ Parti'den istifa eden Bahadır Erdem, CHP'ye katıldı! Rozetini bizzat Özgür Özel taktı
13:34 İstanbul’da okuldan atılan yabancı uyruklu öğrenci, müdürü silahla vurdu İstanbul'da okuldan atılan yabancı uyruklu öğrenci, müdürü silahla vurdu
11:09 Bahçeli: Sinan Ateş davası başlamalı, elinde ülkücü kanı olanların feriştahı gelse bizde yaprak dahi kımıldamaz Bahçeli: Sinan Ateş davası başlamalı, elinde ülkücü kanı olanların feriştahı gelse bizde yaprak dahi kımıldamaz
08:09 İsrail ordusu, Gazze’deki Refah geçişinin Filistin tarafını kontrol altına aldı İsrail ordusu, Gazze'deki Refah geçişinin Filistin tarafını kontrol altına aldı
14:16 Ricardo Quaresma’dan çok konuşulacak itiraflar Ricardo Quaresma'dan çok konuşulacak itiraflar
14:06 Ölü amcasını bankaya götürüp kredi çekmeye çalışan kadın ilk kez konuştu Ölü amcasını bankaya götürüp kredi çekmeye çalışan kadın ilk kez konuştu
13:43 Fenerbahçe nasıl şampiyon olur İşte tüm ihtimaller Fenerbahçe nasıl şampiyon olur? İşte tüm ihtimaller
13:33 Vladimir Putin, beşinci kez Rusya Devlet Başkanlığı görevine başladı Vladimir Putin, beşinci kez Rusya Devlet Başkanlığı görevine başladı
12:49 Özel ve Bahçeli görüşmesi bitti Gözler yapılacak açıklamada Özel ve Bahçeli görüşmesi bitti! Gözler yapılacak açıklamada
12:47 İzinsiz oturduğu dairenin tahliyesine karşı çıkan şahıs binayı benzin döküp ateşe verdi İzinsiz oturduğu dairenin tahliyesine karşı çıkan şahıs binayı benzin döküp ateşe verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.05.2024 14:31:34. #1.13#
SON DAKİKA: Manisa'nın Turgutlu ilçesinde çıkan yangında 5 kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement