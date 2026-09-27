Manisa Salihli'de haber alınamayan alzaymır hastası kadın su kuyusunda ölü bulundu - Son Dakika
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Manisa Salihli'de haber alınamayan alzaymır hastası kadın su kuyusunda ölü bulundu

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Manisa Salihli\'de haber alınamayan alzaymır hastası kadın su kuyusunda ölü bulundu
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Manisa Salihli'de dün akşamdan beri haber alınamayan 86 yaşındaki alzaymır hastası kadın, Gökeyüp Mahallesi'ndeki 5 metre derinliğindeki su kuyusunda ölü bulundu. Kadının cansız bedeni itfaiye ekiplerince kuyudan çıkarılırken olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Manisa'nın Salihli ilçesinde dün akşam saatlerinden itibaren haber alınamayan alzaymır hastası kadın su kuyusunda ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Salihli'nin Gökeyüp Mahallesi Sarısu mevkiinde bir su kuyusunda kadın cesedi olduğunu gören vatandaşlar durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine olay yerine AFAD, 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin yaptığı incelemede, 5 metre derinliğindeki kuyudaki cansız bedenin dünden beri kendisinden haber alınamayan alzaymır hastası Hatice Aydın'a (86) ait olduğu belirlendi. Aydın'ın cansız bedeni, Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Salihli Amirliği ekipleri tarafından kuyudan çıkarıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA
3. SayfaİtfaiyeGökeyüpSalihliManisaGüncelSon Dakika

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SON DAKİKA: Manisa Salihli'de haber alınamayan alzaymır hastası kadın su kuyusunda ölü bulundu - Son Dakika
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