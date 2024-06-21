Manisa Salihli'de Orman Yangını - Son Dakika
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Manisa Salihli'de Orman Yangını

Manisa'nın Salihli ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına Orman İşletme Müdürlüğü ve Manisa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

21.06.2024 13:37
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Manisa'nın Salihli ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Yangına Orman İşletme Müdürlüğü ile Manisa Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekiplerince havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Manisa'nın Salihli ilçesine bağlı Yağbasan Mahallesi'ndeki Dibekdağı mevkiinde orman yangını çıktı. Yangına Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler ile Manisa Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri tarafından havadan ve karadan müdahale edilmeye başlandı. 4 uçak, 3 helikopter, 10 arazöz, 2 su ikmal aracı ve 2 dozerin müdahale ettiği yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. - MANİSA

Kaynak: İHA

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