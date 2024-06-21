Manisa Salihli'de Orman Yangını

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Manisa'nın Salihli ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Yangına Orman İşletme Müdürlüğü ile Manisa Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekiplerince havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Manisa'nın Salihli ilçesine bağlı Yağbasan Mahallesi'ndeki Dibekdağı mevkiinde orman yangını çıktı. Yangına Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler ile Manisa Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri tarafından havadan ve karadan müdahale edilmeye başlandı. 4 uçak, 3 helikopter, 10 arazöz, 2 su ikmal aracı ve 2 dozerin müdahale ettiği yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. - MANİSA