Manisa Salihli'de Yangın: 4 Ev Yanarken 1 Büyükbaş Hayvan Telef Oldu - Son Dakika
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Manisa Salihli'de Yangın: 4 Ev Yanarken 1 Büyükbaş Hayvan Telef Oldu

Manisa'nın Salihli ilçesinde çıkan yangında 4 ev, 1 ağıl, 2 motosiklet, 1 traktör, 1 iş makinesi yanarken, 1 büyükbaş hayvan da telef oldu. Yangın, yaklaşık 14 saat süren çalışmalar sonucu gece kontrol altına alındı.

22.06.2024 14:57
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Manisa'nın Salihli ilçesi Dibekdağı mevkiinde dün iki mahallede etkili olan yangın, yaklaşık 14 saat süren çalışmalar sonucu gece kontrol altına alındı. Yangında 4 ev, 1 ağıl, 2 motosiklet, 1 traktör, 1 iş makinesi yanarken, 1 büyükbaş hayvan da telef oldu.

Salihli ilçesi Dibekdağı mevkiinde dün saat 11.30'da makilik alanda çıkan ve ormanlık alana sıçrayan yangın nedenilme iki mahalle tahliye edildi. Yangın, havadan ve karadan yaklaşık 14 saat süren müdahaleyle gece saat 01.00 sıralarında kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürerken, yangında ilk belirlemelere göre 300 hektar alan zarar gördü. Yangında 4 ev, 1 ağıl, 2 motosiklet, 1 traktör, 1 iş makinesi yanarken, 1 büyükbaş hayvan da telef oldu. Soğutma çalışmalarının devam ettiği bölgede Salihli Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na bağlı ekipler hasar tespit çalışması başlattı.

"Her şey kül oldu"

Evi yanan İbrahim Bilal, "Bu yangında en çok hasarı mahallemiz gördü. Benim evim de tamamen kullanılamaz hale geldi. Yangın sırasında babam ile şehir dışında idim. Mahalleye geldiğimizde evimiz çoktan yanmıştı ve mahalle de tahliye edilmişti. Evimiz, traktörümüz, her şeyimiz yanmış. Çok üzgünüz" dedi.

"Büyük bir afet yaşadık"

Büyük bir yangın felaketi yaşadıklarını belirten Salihli'nin Karasavcı Mahalle Muhtarı Adem Helvacı ise, "Dün öğle saatlerinde mahallemiz yakınlarında bir orman yangını çıktı. Yangın, rüzgarın da etkisiyle bir anda büyüdü ve mahallemizin içine kadar girdi. Gördüğünüz gibi büyük bir felaket yaşadık. Mahallemizde 4 evde hasar meydana geldi. Ayrıca tarım aletleri, iş makinaları, motosikletler, tarım alanları da yandı" dedi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Manisa Salihli'de Yangın: 4 Ev Yanarken 1 Büyükbaş Hayvan Telef Oldu - Son Dakika

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