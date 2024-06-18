Manisa Sarıgöl'de Makilik Alanda Yangın Çıktı

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Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde makilik alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.

Yangın Manisa'nın Sarıgöl ilçesine bağlı Kızılçukur Mahallesi Dutlu mevkiinde çıktı. Mahallelilerin haber vermesi üzerine bölgeye Orman İşletme Şefliği ve Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler sevk edildi. Ekipler yangının daha fazla alana yayılmaması amacıyla yoğun çalışma sarf ediyor. - MANİSA