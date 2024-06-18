Manisa Sarıgöl'de Makilik Alanda Yangın Çıktı - Son Dakika
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Manisa Sarıgöl'de Makilik Alanda Yangın Çıktı

Manisa'nın Sarıgöl ilçesine bağlı Kızılçukur Mahallesi Dutlu mevkiinde çıkan yangına Orman İşletme Şefliği ve Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi ekipleri müdahale ediyor.

18.06.2024 22:24
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Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde makilik alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.

Yangın Manisa'nın Sarıgöl ilçesine bağlı Kızılçukur Mahallesi Dutlu mevkiinde çıktı. Mahallelilerin haber vermesi üzerine bölgeye Orman İşletme Şefliği ve Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler sevk edildi. Ekipler yangının daha fazla alana yayılmaması amacıyla yoğun çalışma sarf ediyor. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Manisa Sarıgöl'de Makilik Alanda Yangın Çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Manisa Sarıgöl'de Makilik Alanda Yangın Çıktı - Son Dakika
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