Sarıgöl\'de orman yangını

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Ekiplerin havadan ve karadan yangına müdahalesi sürüyor.

Yangın, Manisa'nın Sarıgöl ilçesine bağlı Güneydamlar ve Tekeliler mahalleleri arasındaki ormanlık alanda başladı. İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler ile Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler sevk edildi. Havadan ve karadan müdahalenin sürdüğü yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor. - MANİSA