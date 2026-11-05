Manisa Selendi\'de jandarma 13 kilo 200 gram esrar ve 450 kök kenevir ele geçirdi

Manisa'nın Selendi ilçesinde jandarma ekipleri tarafından bir ikamete düzenlenen operasyonda 13 kilo 200 gram kubar esrar ve 450 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Manisa İl Jandarma Komutanlığı ve Selendi İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, K.Y. (44) isimli şahsın uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptığı bilgisi üzerine harekete geçti. Yapılan istihbari çalışmaların ardından dün şüphelinin ikametine operasyon düzenlendi. Adreste yapılan aramalarda; 13 kilo 200 gram kubar esrar ile 450 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Uyuşturucu maddelere el konulurken, Cumhuriyet Savcısının talimatıyla gözaltına alınan şüpheli K.Y.'nin bugün adli makamlara sevk edileceği öğrenildi.