Manisa'nın Selendi ilçesinde otomobil ile kepçenin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı. Kazada araçta bulunan 5 yaşındaki çocuk ise yara almadan kurtuldu.
Kaza, bugün saat 15.00 sıralarında Selendi Karşıova Mahallesinde meydana geldi. Selendi'ye bağlı Çamköy Mahallesindeki evlerine giden Esat Erol, idaresindeki otomobil, M.K. (18) idaresindeki kepçe ile çarpıştı. Kazada Araçta bulunan Esat Erol ve gelini Fadime Erol yaralanırken Esat Erol'un torunu Fadime Erol'un kızı 5 yaşındaki A.B.E. ise yara almadan kurtuldu. Araçta maddi hasar meydana gelirken çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 sağlık ekipleri Polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi yaparak Selendi Devlet Hastanesine kaldırdı. Vücutlarının çeşitli yerlerinde kırıklar ve yaralar oluşan yaralılar Esat Erol ve Fadime Erol daha sonra Salihli Devlet Hastanesine sevk edildi. Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı. - MANİSA
Son Dakika › 3.Sayfa › Manisa Selendi'de otomobil ile kepçe çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika
Ankara'da akşam saatlerinde etkili olan şiddetli rüzgar ve yağmur nedeniyle Talatpaşa Bulvarı üzerinde yol kenarında bulunan aydınlatma direği devrildi. Direğin devrilmesiyle yolda seyir halinde olan 06 J 1500 plakalı dolmuş ve 43 ND 538 plakalı Ford marka araçta maddi hasar meydana geldi. Bulvarda trafikte yoğunluk yaşandı. Olayda yaralanan olmazken, yola devrilen direk belediye ekiplerince kaldırıldı.
Ankara'nın Sincan ilçesinde kargosunu zamanında teslim alamadığını iddia eden bir kişi, PTT şubesinin camlarını kırdı. Şahıs, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Mersin'in Gülnar ilçesinde yapımı süren Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde çalışan işçileri taşıyan servis otobüsü, Silifke ilçesinde kaza yaptı. Kazada 23 kişi yaralandı. Olay yerine ambulans, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastanelere kaldırılırken, güvenlik önlemleri alındı.
ABD'nin eski Başkanı Donald Trump'ın yetişkin film oyuncusu Stormy Daniels'e 2016 Başkanlık seçimleri sırasında 'sus payı' ödediği suçlamasıyla hakkında açılan ceza davasının ilk duruşması 15 Nisan'da jüri seçimiyle başlayacak. Trump, davanın düşürülmesi ve ertelenmesine yönelik taleplerinin reddedilmesi üzerine duruşmanın yapılacağını belirtti. Davada mahkumiyet alması durumunda Trump'ın başkanlık seçimlerini kaybetmesine neden olabileceği endişesi dile getirildi.
Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde bulunan geri dönüşüm ve boya dükkanında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Yangın nedeniyle olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yangının söndürülmesi için çalışmalar devam ediyor.
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