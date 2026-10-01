Manisa Soma’da maden ocağındaki göçükte 2 işçi kurtarıldı, 5 işçi aranıyor - Son Dakika
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Manisa Soma’da maden ocağındaki göçükte 2 işçi kurtarıldı, 5 işçi aranıyor

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Manisa Soma’da maden ocağındaki göçükte 2 işçi kurtarıldı, 5 işçi aranıyor
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Manisa’nın Soma ilçesindeki maden işletmesinde meydana gelen göçükte, ilk belirlemelere göre göçük altında kaldığı değerlendirilen 7 işçiden 2’si sağ kurtarıldı. Manisa Valiliği, diğer 5 işçiye ulaşmak için arama kurtarma çalışmalarının aralıksız sürdüğünü açıkladı.

MANİSA (İHA) – Manisa'nın Soma ilçesinde bir maden işletmesinde meydana gelen göçükte, ilk belirlemelere göre göçük altında kaldığı değerlendirilen 7 işçiden 2'si sağ olarak kurtarıldı. Diğer 5 işçiye ulaşmak için arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Manisa Valiliğinden yapılan açıklamada, "İlimiz Soma ilçesinde faaliyet gösteren bir maden işletmesinde göçük meydana gelmiştir. İlk belirlemelere göre göçük altında kaldığı değerlendirilen 7 maden işçimizden 2 kişi sağ olarak kurtarılmıştır. Ekipler arama ve kurtarma çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İHA
Manisa Valiliği3. SayfaGüncelManisaSomaKazaSon Dakika

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