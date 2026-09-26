Manisa Turgutlu'da av tüfeğiyle 11 öğrenciyi yaralayan olayda 7 şüpheli tutuklandı

Manisa Turgutlu'da av tüfeğiyle 11 öğrenciyi yaralayan olayda 7 şüpheli tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Manisa Turgutlu'da 9. sınıf öğrencisi H.O.'nun av tüfeğiyle ateş açması sonucu 11 öğrenci yaralandı. Olayla ilgili aralarında H.O., annesi, babası, dedesi ve av bayii işletmecisinin bulunduğu 7 şüpheli tutuklandı, 3 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 9. sınıf öğrencisi H.O.'nun av tüfeğiyle ateş açması sonucu 11 öğrencinin yaralandığı olayla ilgili adliyeye sevk edilen H.O. ile annesi, babası, dedesi, fişekleri satın aldığı iddia edilen av bayii işletmecisi ile bir arkadaşının aralarında bulunduğu 7 şüpheli tutuklandı. 3 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: İHA
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