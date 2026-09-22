Manisa Turgutlu\'da servis bekleyen öğrencilere ateş açıldı, 11 öğrenci yaralandı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde okul servisi bekleyen öğrencilere yönelik silahlı saldırıda 11 öğrenci yaralandı. Yaralılardan hayati tehlikesi bulunan 3 öğrenci, ileri tetkik ve tedavi için Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Manisa Valisi Vahdettin Özkan, olayın hemen ardından Turgutlu'ya gelerek okul ve hastanedeki çalışmaları yerinde takip etti.

Olay, bugün saat 07.59 sıralarında Turgutlu ilçesi Pehlivan Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne elinde silah bulunan bir şahsın etrafa ateş ettiği yönünde ihbar yapıldı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda emniyet ve sağlık ekibi sevk edildi.

İlk belirlemelere göre, Niyazi Üzmez Mesleki ve Teknik Lisesi öğrencilerinin okul servisi beklediği sırada meydana gelen silahlı saldırıda 11 öğrenci yaralandı. Yaralılardan Irmak O. (16), Berke S. (16) ve Nisanur M.'nin (16) hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi. 3 öğrenci, Turgutlu'daki ilk müdahalelerinin ardından Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Diğer yaralı öğrencilerden Kardelen Filiz Y., Kadir B., Azranur G., Batuhan T., Mustafa K., Sudenaz O. ve Hatice E. B.'nin Turgutlu Devlet Hastanesi'nde, Rabia D.'nin ise Özel Ege Umut Hastanesi'nde tedavi altına alındığı öğrenildi.

Vali Özkan olay yerine geldi

Silahlı saldırı haberinin ardından Manisa Valisi Vahdettin Özkan da Turgutlu'ya gelerek olayın meydana geldiği okul çevresinde incelemelerde bulundu. Vali Özkan, ardından hastaneye geçerek yaralı öğrencilerin sağlık durumları ve yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Özkan'ın okul ve hastanedeki süreci yakından takip ettiği öğrenildi.

Olayın ardından polis ekiplerince başlatılan çalışma kapsamında 2011 doğumlu, 9-C sınıfı öğrencisi Halil Orhan yakalanarak gözaltına alındı. 11 öğrencinin yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında saldırıyı gerçekleştiren çocukla birlikte anne, baba ve dede olmak üzere toplam 4 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.