Manisa Turgutlu'da silahlı saldırıda 10 yaralı öğrencinin 2'sinde hayati tehlike var - Son Dakika
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Manisa Turgutlu'da silahlı saldırıda 10 yaralı öğrencinin 2'sinde hayati tehlike var

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Manisa Turgutlu\'da silahlı saldırıda 10 yaralı öğrencinin 2\'sinde hayati tehlike var
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Manisa Turgutlu'da iki meslek lisesinin çevresinde silahla ateş açılması sonucu 10 öğrenci yaralandı. Yaralılardan 2'sinin hayati tehlikesi bulunurken, saldırıyı gerçekleştirdiği belirtilen 2011 doğumlu öğrenci gözaltına alındı.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde okul önünde silahla ateş açılması sonucu 10 öğrenci yaralandı. Yaralılardan 2'sinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, saldırıyı gerçekleştirdiği belirtilen 15 yaşındaki öğrenci H.O. yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, bugün saat 08.01 sıralarında Turgutlu ilçesi Albayrak Mahallesi'nde bulunan Niyazi Üzmez Mesleki ve Teknik Lisesi ile Turgutlu Hasan Ferdi Mesleki Teknik Anadolu Lisesi çevresinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne okul önünde elinde silah bulunan bir şahsın etrafa ateş ettiği yönünde ihbar yapıldı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda emniyet ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk belirlemelere göre olayda 10 öğrenci yaralandı. Yaralılardan I.O. (16) ve B.S. nin (16) hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi. I.O., Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilirken, diğer yaralıların Turgutlu Devlet Hastanesi ve Özel Ege Umut Hastanesi'nde tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

Turgutlu Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan yaralılar B.S., K.F.Y., H.E.B., K.B., A.G., B.T. ve M.K. olarak öğrenilirken, Özel Ege Umut Hastanesi'nde ise N.M., ve R.D.'nin tedavi altına alındığı bildirildi.

Olayın ardından polis ekipleri tarafından başlatılan çalışma kapsamında saldırıyı gerçekleştirdiği belirtilen 2011 doğumlu 9-C sınıfı öğrencisi H.O. yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA
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