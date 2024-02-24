Manisa ve İzmir'de düzenlenen operasyonda çok sayıda yasadışı ürün ele geçirildi - Son Dakika
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Manisa ve İzmir'de düzenlenen operasyonda çok sayıda yasadışı ürün ele geçirildi

Manisa ve İzmir\'de düzenlenen operasyonda çok sayıda yasadışı ürün ele geçirildi

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Manisa ve İzmir'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda, sağlığı tehdit edici yasadışı cinsel içerikli ürünler, elektronik ve kaçak sigaralar ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

24.02.2024 10:45  Güncelleme: 10:47
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Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Manisa ve İzmir'de belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda çok sayıda sağlığı tehdit edici yasadışı cinsel içerikli ürün, elektronik ve kaçak sigara ele geçirilirken, gözaltına alınan 6 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gümrük kaçağı sağlıksız ürün ve maddelere yönelik operasyon düzenlendi. Tespiti yapılan şüphelilerin yakalanarak gözaltına alınması ve suç unsurlarının tespiti amacıyla Manisa'nın Turgutlu ve Şehzadeler ilçeleri ile İzmir'in Balçova, Torbalı ve Konak ilçelerinde belirlenen 7 adrese İstihbarat Şube Müdürlüğü ile koordineli gerçekleştirilen operasyonda 6 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Operasyonda 2 bin 345 adet elektronik sigara, 4 bin 109 adet elektronik sigara likiti, 24 bin 834 adet cinsel içerikli ürün, 671 paket kaçak sigara, bin 150 adet puro, 24 adet parfüm ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan şüpheli 6 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 6 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Manisa ve İzmir'de düzenlenen operasyonda çok sayıda yasadışı ürün ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Manisa ve İzmir'de düzenlenen operasyonda çok sayıda yasadışı ürün ele geçirildi - Son Dakika
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