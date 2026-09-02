Manisa Yunusemre\'de makas atan sürücü 5 araca çarpıp devrildi, kaçtı

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde makas atarak ilerlediği iddia edilen otomobil, park halindeki 5 araca çarptıktan sonra devrildi. Ayağında alçı bulunduğu ileri sürülen sürücü, devrilen aracın camından çıkarak olay yerinden kaçtı.

Kaza, Yunusemre ilçesi Mimar Sinan Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 35 BZM 482 plakalı araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan otomobil, yolun sağ tarafında park halinde bulunan 5 araca ardı ardına çarptıktan sonra yan devrildi. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen ekipler tarafından yapılan incelemede, kaza yapan aracın sürücüsünün olay yerinde olmadığı tespit edildi. Çevredeki vatandaşların iddiasına göre, alkollü olduğu ve ayağında alçı bulunduğu ileri sürülen kimliği belirsiz sürücü, kazanın hemen ardından yan devrilen aracın camından kendi imkanlarıyla çıkarak hızla olay yerinden uzaklaştı.

Öte yandan, kazada araçları zarar gören diğer sürücüler olay yerine gelerek hasar tespit çalışması için araçlarını fotoğrafladı. Polis ekipleri, kazaya karışan ve olay yerinden kaçan sürücüyü yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.