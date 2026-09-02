Manisa Yunusemre'de makas atan sürücü 5 araca çarpıp devrildi, kaçtı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Manisa Yunusemre'de makas atan sürücü 5 araca çarpıp devrildi, kaçtı

Manisa Yunusemre\'de makas atan sürücü 5 araca çarpıp devrildi, kaçtı
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde makas atarak ilerlediği iddia edilen otomobil, park halindeki 5 araca çarptıktan sonra devrildi. Ayağında alçı olduğu öne sürülen sürücü, araçtan çıkıp olay yerinden kaçarken polis ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde makas atarak ilerlediği iddia edilen otomobil, park halindeki 5 araca çarptıktan sonra devrildi. Ayağında alçı bulunduğu ileri sürülen sürücü, devrilen aracın camından çıkarak olay yerinden kaçtı.

Kaza, Yunusemre ilçesi Mimar Sinan Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 35 BZM 482 plakalı araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan otomobil, yolun sağ tarafında park halinde bulunan 5 araca ardı ardına çarptıktan sonra yan devrildi. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen ekipler tarafından yapılan incelemede, kaza yapan aracın sürücüsünün olay yerinde olmadığı tespit edildi. Çevredeki vatandaşların iddiasına göre, alkollü olduğu ve ayağında alçı bulunduğu ileri sürülen kimliği belirsiz sürücü, kazanın hemen ardından yan devrilen aracın camından kendi imkanlarıyla çıkarak hızla olay yerinden uzaklaştı.

Öte yandan, kazada araçları zarar gören diğer sürücüler olay yerine gelerek hasar tespit çalışması için araçlarını fotoğrafladı. Polis ekipleri, kazaya karışan ve olay yerinden kaçan sürücüyü yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.

Kaynak: İHA

Yunusemre, 3. Sayfa, Güvenlik, Güncel, Manisa, Polis, Olay, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Manisa Yunusemre'de makas atan sürücü 5 araca çarpıp devrildi, kaçtı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yunanistan’dan Türkiye itirafı: Artık hesaba katmak zorundayız Yunanistan'dan Türkiye itirafı: Artık hesaba katmak zorundayız
Gülistan Doku soruşturmasında dikkat çeken gelişme: Eski erkek arkadaşı 4 saat ifade verdi Gülistan Doku soruşturmasında dikkat çeken gelişme: Eski erkek arkadaşı 4 saat ifade verdi
AK Parti’yi yasa boğan ölüm Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan taziye mesajı geldi AK Parti'yi yasa boğan ölüm! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan taziye mesajı geldi
Çanakkale’de feci kaza: 5 yaşındaki Masal hayatını kaybetti Çanakkale'de feci kaza: 5 yaşındaki Masal hayatını kaybetti
Kayseri’de akraba kavgası kanlı bitti: 24 yaşındaki genç bıçaklandı Kayseri'de akraba kavgası kanlı bitti: 24 yaşındaki genç bıçaklandı
Markette silahlı düello Müşterilerin arasında kurşun yağdırdılar Markette silahlı düello! Müşterilerin arasında kurşun yağdırdılar

21:54
KKTC’de gemi faciasının ardından kriz büyüyor Hükümetten çekiliyorlar
KKTC'de gemi faciasının ardından kriz büyüyor! Hükümetten çekiliyorlar
21:51
Otopsi raporundan sonra Erhan Çelik isyan etti: Hesap verecekler
Otopsi raporundan sonra Erhan Çelik isyan etti: Hesap verecekler
21:29
Konyaspor’a eski yöneticilerinden icra şoku
Konyaspor'a eski yöneticilerinden icra şoku
20:51
“Satanizm“ tepkilerinin ardından Anyma’nın İstanbul konseri iptal edildi
"Satanizm" tepkilerinin ardından Anyma’nın İstanbul konseri iptal edildi
19:05
Bahçeli’den dikkat çeken “Amedspor“ açıklaması
Bahçeli'den dikkat çeken "Amedspor" açıklaması
18:54
Adana’da beton mikseri yayayı ezdi: 1 ölü
Adana'da beton mikseri yayayı ezdi: 1 ölü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.09.2026 23:19:05. #.0.3#
SON DAKİKA: Manisa Yunusemre'de makas atan sürücü 5 araca çarpıp devrildi, kaçtı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement