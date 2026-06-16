Manş Denizi'nde Rus Fırkateynine Uyarı Ateşi

Rusya'ya ait Amiral Grigorovich adlı fırkateyn, Manş Denizi'nde kendisine yaklaşan sivil bir tekneye uyarı ateşi açtı.

Atlas Okyanusu ile Kuzey Denizi'ni birleştiren İngiltere ve Fransa arasındaki Manş Denizi'nde tansiyon yükseldi. Adı açıklanmayan bir kaynağa dayandırılan haberlerde, Rusya'ya ait Amiral Grigorovich adlı fırkateynin, Manş Denizi'nde kendisine yaklaşan sivil bir tekneye uyarı ateşi açtığı bildirildi. İngiltere veya Fransa konuyla ilgili henüz açıklama yapmadı.

İngiltere Savunma Bakanlığı, dün 2 geminin Fransa'nın Brest kentinin batısında Amiral Grigorovich gemisini takip ettiğini belirtmişti.

Öte yandan İngiltere, geçtiğimiz Pazar günü Manş Denizi'nde yaptırım listesinde olan Rusya'nın gölge filosunda yer alan bir petrol tankerine asker çıkarmıştı. - LONDRA