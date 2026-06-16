Manş Denizi'nde Rus Fırkateynine Uyarı Ateşi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Manş Denizi'nde Rus Fırkateynine Uyarı Ateşi

16.06.2026 19:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rus fırkateyni Amiral Grigorovich, Manş Denizi'nde sivil bir tekneye uyarı ateşi açtı.

Rusya'ya ait Amiral Grigorovich adlı fırkateyn, Manş Denizi'nde kendisine yaklaşan sivil bir tekneye uyarı ateşi açtı.

Atlas Okyanusu ile Kuzey Denizi'ni birleştiren İngiltere ve Fransa arasındaki Manş Denizi'nde tansiyon yükseldi. Adı açıklanmayan bir kaynağa dayandırılan haberlerde, Rusya'ya ait Amiral Grigorovich adlı fırkateynin, Manş Denizi'nde kendisine yaklaşan sivil bir tekneye uyarı ateşi açtığı bildirildi. İngiltere veya Fransa konuyla ilgili henüz açıklama yapmadı.

İngiltere Savunma Bakanlığı, dün 2 geminin Fransa'nın Brest kentinin batısında Amiral Grigorovich gemisini takip ettiğini belirtmişti.

Öte yandan İngiltere, geçtiğimiz Pazar günü Manş Denizi'nde yaptırım listesinde olan Rusya'nın gölge filosunda yer alan bir petrol tankerine asker çıkarmıştı. - LONDRA

Kaynak: İHA

Manş Denizi, 3. Sayfa, Güvenlik, Politika, Savunma, Olaylar, Dünya, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Manş Denizi'nde Rus Fırkateynine Uyarı Ateşi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ayının piknik keyfi kameralara yansıdı Ayının piknik keyfi kameralara yansıdı
10 yaşındaki kız çocuğuna istismar iddiasına gözaltı 10 yaşındaki kız çocuğuna istismar iddiasına gözaltı
Seyir halindeki otomobile açılan ateşte başından vurulan kadın hayatını kaybetti Seyir halindeki otomobile açılan ateşte başından vurulan kadın hayatını kaybetti
Doğum günü pastasıyla yürürken silahlı saldırıya uğradı Doğum günü pastasıyla yürürken silahlı saldırıya uğradı
Sulama kanalına düşen Yağız Ali, 1,5 kilometre uzakta bulundu, kalp masajıyla hayata döndürüldü Sulama kanalına düşen Yağız Ali, 1,5 kilometre uzakta bulundu, kalp masajıyla hayata döndürüldü
Şnorkel ve deniz gözlüğüyle girdiği sudan cansız bedeni çıktı Şnorkel ve deniz gözlüğüyle girdiği sudan cansız bedeni çıktı

18:43
Fenerbahçe, Vedat Muriqi’yi İstanbul’a getiriyor
Fenerbahçe, Vedat Muriqi'yi İstanbul'a getiriyor
18:36
Maç biter bitmez İran Milli Takımı’na skandal talimat
Maç biter bitmez İran Milli Takımı'na skandal talimat
18:15
Konya’da İtalya’ya ait hava savunma sistemi konuşlandırılacak
Konya'da İtalya'ya ait hava savunma sistemi konuşlandırılacak
18:02
Bakan aile binası sansa da içerisi bambaşka Ekipler bile gördüklerine inanamadı
Bakan aile binası sansa da içerisi bambaşka! Ekipler bile gördüklerine inanamadı
17:29
Arkadaşının kızını “Sana eşofman aldım“ diyerek apart daireye götürdü, sonrası korkunç
Arkadaşının kızını "Sana eşofman aldım" diyerek apart daireye götürdü, sonrası korkunç
15:22
CHP’nin başına geçen Kılıçdaroğlu, 3 lideri defterden sildi
CHP'nin başına geçen Kılıçdaroğlu, 3 lideri defterden sildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.06.2026 19:18:37. #.0.4#
SON DAKİKA: Manş Denizi'nde Rus Fırkateynine Uyarı Ateşi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.