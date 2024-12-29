Manş'ta Göçmen Teknesi Alabora Oldu

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Fransa'dan İngiltere'ye ulaşmak üzere Manş Denizi'ni sabah saatlerinde küçük bir tekne ile geçmeye çalışan 3 göçmenin hayatını kaybettiği bildirildi.

Fransa'dan İngiltere'ye geçmek isteyen göçmenleri taşıyan tekne alabora oldu. Fransa sahil güvenliği tarafından yapılan açıklamada, Fransa'nın Calais kenti yakınlarındaki Sangatte açıklarında yerel saatle 06.00 sıralarında bir tekneye binmeye çalışan göçmenlerin suya düştüğü aktarıldı. Bölgede başlatılan kurtarma çalışmaları çerçevesinde deniz düşenler helikopterle kurtarılırken 3 göçmenin hayatını kaybettiği açıklandı. Denizden kurtarılan bazı göçmenlerin de hipotermi belirtisiyle hastaneye kaldırıldığı ve 7 kişinin yoğun bakımda olduğu açıklandı. Fransa sahil güvenliği bölgede arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

Resmi verilere göre, bu yıl 36 binden fazla kişi küçük teknelerle Manş Denizi'ni geçti. Uluslararası Göç Örgütü, bu yıl 77 kişinin bu Manş Denizi'ni geçmeye çalışırken öldüğünü açıkladı. - PARİS