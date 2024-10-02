Mantar Zehirlenmesi: 5 Öğrenci Hastanede

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Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde Kur'an Kursu'nda kalan 5 öğrenci, yedikleri mantardan zehirlenerek hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Taşköprü Merkez Yatılı Kur'an Kursu'nda kalan M.E.A., B.A., Ö.M., İ.S.Ç. ve U.Y.U., ormanlık alandan topladıkları mantarları yedi. Bir süre sonra mide bulantısı, baş dönmesi, karın ağrısı, ishal gibi şikayetlerin oluşması üzerine M.E.A., B.A., Ö.M., İ.S.Ç. ve U.Y.U., sağlık ekiplerince Taşköprü Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altın alındı. Öğrencilerin yedikleri mantardan zehirlendikleri öğrenildi. - KASTAMONU