Manyas\'ta 25 dönümlük merada çıkan yangın söndürüldü

Balıkesir'in Manyas ilçesinde 25 dönümlük merada meydana gelen ot yangını, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre yangın, Manyas ilçesine bağlı Kızıksa Mahallesi'nde bulunan merada meydana geldi. Araziden dumanların yükseldiğini görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezine yaptığı ihbar üzerine olay yerine Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını çevreye yayılmadan kontrol altına aldı. Ekiplerin yürüttüğü çalışmalar sonucunda 25 dönümlük merada meydana gelen ot yangını tamamen söndürülürken, alanda soğutma işlemleri gerçekleştirildi. Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı. - BALIKESİR