Manyas\'ta otluk alan ve buğday tarlasında çıkan yangın söndürüldü

Balıkesir'in Manyas ilçesinde otluk alan ve buğday tarlasında meydana gelen yangın, itfaiye ve orman ekiplerinin ortak çalışmasıyla söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre yangın, Manyas ilçesine bağlı Eşen Mahallesi'nde bulunan otluk alan ve buğday tarlasında meydana geldi. Yapılan ihbar üzerine olay yerine Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Manyas İtfaiye Grup Amirliği ve Orman Genel Müdürlüğü (OGM) ekipleri sevk edildi.

Bölgeye ulaşan itfaiye ve orman ekiplerinin koordineli olarak yürüttüğü ortak müdahale sayesinde alevler kontrol altına alındı. Ekiplerin çalışması sonucunda otluk alanda ve buğday tarlasında etkili olan yangın daha geniş alanlara yayılmadan tamamen söndürüldü. - BALIKESİR