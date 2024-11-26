Manyas\'ta Trafik Kazası: Bir Yaralı

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Balıkesir'in Manyas ilçesinde meydana gelen trafik kazasında takla atan otomobilde bir kişi yaralandı.

Kaza, Gönen yolu Hamamlı Mevkisi'nde meydana geldi. Bir otomobil ile kamyonet çarpıştı. Otomobil çarpmanın etkisiyle takla atarken sürücü C.M. yaralandı. Olay yerine sevk edilen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yaralıyı hastaneye sevk etti. Diğer sürücü M.K.'nın durumunun ise iyi olduğu bildirildi.

İki araç da hasar görürken, trafiğe kapanan yol bir süre sonra açıldı.

Olayla ilgili jandarma ekipleri soruşturma başlattı. - BALIKESİR