Mardin Artuklu'da öğrenci servisi devrildi, 13 öğrenci yaralandı
Mardin'in Artuklu ilçesinde öğrenci servisinin devrilmesi sonucu 13 öğrenci yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Mardin'in Artuklu ilçesinde öğrenci servisinin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 13 öğrenci yaralandı.
Kaza, Nusaybin Yolu üzeri İpekyolu Caddesi Tilkitepe Mahallesi mevkiinde meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Kazada, Zerya İ., Arjin A., Miray D., Rüzgar H., Hiva Ç., Leyla V., Nurşin O., Sümeyye A., Arin A., Zeynep Havin T., Sultan D., Rümeysa A., Sidar A. yaralandı. Yaralı öğrenciler ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA
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