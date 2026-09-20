Mardin Artuklu\'da reklam panosuna çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı

Mardin Artuklu'da reklam panosuna çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Mardin Artuklu'da gece saatlerinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, Savurkapı Mahallesi'nde reklam panosuna çarptı. Kazada otomobildeki 3 kişi yaralandı; yaralılar hastaneye kaldırıldı, inceleme başlatıldı.
Mardin'in Artuklu ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek reklam panosuna çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Savurkapı Mahallesi'nde gece saatlerinde 34 AZD 112 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak reklam panosuna çarptı. Kazada otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA
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