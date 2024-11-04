Mardin Büyükşehir Belediyesine Kayyum Ataması Sonrası Gerginlik

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Mardin Büyükşehir Belediyesine Vali Tuncay Akkoyun'un kayyum olarak atanması sonrası DEM Partililer Ahmet Türk ile birlikte belediye binasına girmek istedi.

İçişleri Bakanlığı tarafından Mardin Büyükşehir Belediyesine Vali Tuncay Akkoyun kayyum olarak atandı. Kayyum kararı sonrası Ahmet Türk ve DEM Partililer, güvenlik bariyerini aşıp belediye binasına girmeye çalıştı.

Polis, geniş güvenlik önlemleri aldı. - MARDİN