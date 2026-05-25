Mardin\'de 10 Kilo Uyuşturucu Ele Geçirildi

Mardin'de narkotik ekiplerince düzenlenen operasyonda 10 kilo 900 gram uyuşturucu madde ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Mardin İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışmalar sürüyor. Bu kapsamda Derik ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda 10 kilo 900 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Yetkililer, gençleri hedef alan uyuşturucuya karşı mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini belirtti. - MARDİN