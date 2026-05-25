Mardin'de 10 Kilo Uyuşturucu Ele Geçirildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Mardin'de 10 Kilo Uyuşturucu Ele Geçirildi

Mardin\'de 10 Kilo Uyuşturucu Ele Geçirildi
25.05.2026 14:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mardin'de düzenlenen operasyonda 10 kilo 900 gram uyuşturucu madde ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Mardin'de narkotik ekiplerince düzenlenen operasyonda 10 kilo 900 gram uyuşturucu madde ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Mardin İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışmalar sürüyor. Bu kapsamda Derik ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda 10 kilo 900 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Yetkililer, gençleri hedef alan uyuşturucuya karşı mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini belirtti. - MARDİN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Güvenlik, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Mardin'de 10 Kilo Uyuşturucu Ele Geçirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kılıçdaroğlu’na eski kurmaylarından çok sert tepki: Acizsiniz, atanmışsınız Kılıçdaroğlu'na eski kurmaylarından çok sert tepki: Acizsiniz, atanmışsınız
“Geliyor Kılıçdaroğlu“ şarkısını yapan Onur Akın, tarafını belli etti "Geliyor Kılıçdaroğlu" şarkısını yapan Onur Akın, tarafını belli etti
Kılıçdaroğlu cephesinden “Bu akşam genel merkezde olacak“ iddiasına yalanlama Kılıçdaroğlu cephesinden "Bu akşam genel merkezde olacak" iddiasına yalanlama
Özgür Özel polis TOMA’sına çıktı: Makam odasını meraklısına bıraktık Özgür Özel polis TOMA'sına çıktı: Makam odasını meraklısına bıraktık
CHP Genel Merkezi’ne giren Kılıçdaroğlu’nun ekibi çikolata dağıttı CHP Genel Merkezi'ne giren Kılıçdaroğlu'nun ekibi çikolata dağıttı
Dünya Kupası’na yetişecek mi İşte Kerem Aktürkoğlu’nun sahalardan uzak kalacağı süre Dünya Kupası'na yetişecek mi? İşte Kerem Aktürkoğlu'nun sahalardan uzak kalacağı süre

14:28
TBMM’de Özgür Özel’e ilk ziyaret DEM Parti’den
TBMM'de Özgür Özel'e ilk ziyaret DEM Parti'den
14:24
Kayseri Valisi Gökmen Çiçek’ten gençlere dört koldan destek: Spor, teknoloji, kültür ve eğitim…
Kayseri Valisi Gökmen Çiçek'ten gençlere dört koldan destek: Spor, teknoloji, kültür ve eğitim…
13:43
5 kişilik aile yan yana toprağa verildi Muhtarın sözleri kahretti: Çocuklar paramparça olmuş
5 kişilik aile yan yana toprağa verildi! Muhtarın sözleri kahretti: Çocuklar paramparça olmuş
13:35
AK Parti’den CHP Genel Merkezi’nin tahliyesine ilişkin ilk yorum: Biz bu olayın bir yerinde değiliz
AK Parti'den CHP Genel Merkezi'nin tahliyesine ilişkin ilk yorum: Biz bu olayın bir yerinde değiliz
12:39
Gazze’deki soykırım saldırılarına katılan İsrail askeri intihar etti
Gazze'deki soykırım saldırılarına katılan İsrail askeri intihar etti
12:38
Gözaltına alınan Serenay Sarıkaya’dan ilk görüntü Karar jet hızında çıktı
Gözaltına alınan Serenay Sarıkaya'dan ilk görüntü! Karar jet hızında çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.05.2026 14:40:01. #.0.5#
SON DAKİKA: Mardin'de 10 Kilo Uyuşturucu Ele Geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.