Mardin'de 15 Firari Yakalandı - Son Dakika
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Mardin'de 15 Firari Yakalandı

Mardin\'de 15 Firari Yakalandı

Mardin'de kesinleşmiş hapis cezaları olan 15 kişi yakalanarak cezaevine gönderildi.

03.03.2025 18:22
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Mardin'de haklarında kesinleşmiş hapis cezaları olan 15 firari yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından çeşitli suçlardan aranan kişilerin yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda 70 şüpheli yakalandı. Haklarında kesinleşmiş hapis cezası olan 15 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yakalanan şahıslar arasında "gece vakti kişinin kendisinin tanınacak bir hale koyması ve yol kesmek suretiyle ya da konutta, iş yerinde, eklentilerinde birden fazla kişi tarafından birlikte yağma" suçundan 17 yıl 11 ay ve "çekle ilgili karşılıksızdır işlemi yapılmasına sebebiyet verme" suçundan 13 yıl 1 ay hapis cezası alan 2 kişinin de bulunduğu öğrenildi. - MARDİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Mardin'de 15 Firari Yakalandı - Son Dakika

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