Mardin'de yaklaşık 250 dönüm buğday tarlası alev alev yandı - Son Dakika
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Mardin'de yaklaşık 250 dönüm buğday tarlası alev alev yandı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın sonucu, 250 dönüm ekili buğday küle döndü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve TOMA sevk edildi ve yangın söndürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

16.05.2024 20:33
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Mardin'de yaklaşık 250 dönüm buğday tarlası alev alev yandı

MARDİN - Mardin'in Nusaybin ilçesinde yaklaşık 250 dönüm ekili buğday çıkan yangın sonucu küle döndü.

Alınan bilgilere göre, 8 Mart Mahallesi'nde henüz nedeni belirlenemeyen yangın, Kışla Mahallesi'nde sınır bölgesine kadar 250 dönümlük buğdayı küle çevirdi. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve TOMA sevk edildi. Yangın, itfaiye ve TOMA'ların müdahalesiyle söndürüldü.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Mardin'de yaklaşık 250 dönüm buğday tarlası alev alev yandı - Son Dakika

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